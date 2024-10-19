وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى كييف

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى كييف السبت، حسبما أكدت السفارة الفرنسية في أوكرانيا لوكالة فرانس برس.

وكتب الوزير على موقع «إكس» مساء الجمعة، عشية زيارته الأولى إلى البلاد «اليوم، سأذهب إلى أوكرانيا، تعبيراً عن الدعم المتزايد والدائم لأوكرانيا».

وصل بارو إلى كييف، بينما كانت العاصمة في حالة تأهب للتصدي للتهديد بمسيرات روسية إيرانية الصنع.

وسيقضي بارو عطلة نهاية الأسبوع في أوكرانيا، حيث سيلتقي نظيره أندري سيبيغا.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي الجمعة لإذاعة فرانس إنتر أنه سيتوجه إلى أوكرانيا «ليحمل صوت فرنسا، وليذكر بأن فرنسا لا تتجاهل أي أزمة، وليقول إن ما هو على المحك في أوكرانيا هو أمن قارتنا، بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة».