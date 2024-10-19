الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى كييف

وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى كييف
19 أكتوبر 2024 13:59

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى كييف السبت، حسبما أكدت السفارة الفرنسية في أوكرانيا لوكالة فرانس برس.
وكتب الوزير على موقع «إكس» مساء الجمعة، عشية زيارته الأولى إلى البلاد «اليوم، سأذهب إلى أوكرانيا، تعبيراً عن الدعم المتزايد والدائم لأوكرانيا».
وصل بارو إلى كييف، بينما كانت العاصمة في حالة تأهب للتصدي للتهديد بمسيرات روسية إيرانية الصنع.
وسيقضي بارو عطلة نهاية الأسبوع في أوكرانيا، حيث سيلتقي نظيره أندري سيبيغا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي الجمعة لإذاعة فرانس إنتر أنه سيتوجه إلى أوكرانيا «ليحمل صوت فرنسا، وليذكر بأن فرنسا لا تتجاهل أي أزمة، وليقول إن ما هو على المحك في أوكرانيا هو أمن قارتنا، بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة».

 

أخبار ذات صلة
فاران إلى «غرفة الاجتماعات»!
فرنسا تقدم تعهدا بشأن "خطة النصر" الأوكرانية
المصدر: آ ف ب
فرنسا
أوكرانيا
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©