الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان

هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان
19 أكتوبر 2024 14:44

 ذكرت شرطة طوكيو أن رجلاً ألقى العديد من القنابل الحارقة على مقر الحزب الحاكم الياباني في طوكيو اليوم السبت، ثم صدم بسيارته سياج مقر إقامة رئيس الوزراء.
 ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات. وتم اعتقال الرجل الذي ذكرت الشرطة أن اسمه أتسونوبو أوسودا «49 عاماً» على الفور، بتهمة عرقلة أداء الواجبات الرسمية، على الرغم من أنه يمكن توجيه اتهامات إضافية له.
 وعلى الرغم من أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح على الفور، إلا أن تقارير إعلامية يابانية ذكرت أن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتقد أنها لأوسودا أظهرت شكواه من المبالغ المالية المطلوبة، للترشح لمنصب عام، بموجب القانون الياباني، مما يشير إلى أن أوسودا له طموحات سياسية.
 ونقلت التقارير الإعلامية أيضاً عن مصادر لم يتم الكشف عنها قولها إن أوسودا شارك في احتجاجات ضد محطات نووية.
 ولم يتسن الاتصال بأوسودا للتعليق. وكانت شرطة طوكيو قد رفضت في بادئ الأمر التعليق، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقاً في الواقعة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها، إن الرجل قاد شاحنة صغيرة، أمام مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، قبل قليل من الساعة السادسة صباحاً وألقى خمس أو ست قنابل قابلة للاشتعال. 
وأضافت الشرطة أنه تمت إصابة واحدة من سياراتها وتم إخماد الحريق الذي شب بها. 
وحاول الرجل بعد ذلك اقتحام مبنى مكتب رئيس الوزراء بسيارته، لكن سياجاً منعه من ذلك. وحاول إلقاء قنبلة دخان على الأرض، لكن الشرطة منعته من القيام بذلك. 
وعثرت الشرطة على حوالي 10 خزانات بلاستيكية وما يبدو أنها قنابل نارية غير مستخدمة في السيارة.

أخبار ذات صلة
الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»
اليابان.. رقم تاريخي في تصفيات كأس العالم
المصدر: د ب أ
اليابان
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©