الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يعين ممثلاً خاصاً للتعاون مع دول «بريكس»

بوتين يعين ممثلاً خاصاً للتعاون مع دول «بريكس»
19 أكتوبر 2024 16:11

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، مكسيم أوريشكين، ممثلاً خاصاً للتعاون المالي والاقتصادي لدى مجموعة دول «بريكس».

وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن القرار نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين​​​ الروسية، وإن نصه تضمن: «إسناد مهام الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية بشأن قضايا التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس، والتفاعل مع بنك التنمية الجديد إلى نائب رئيس ديوان رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم ستانيسلافوفيتش أوريشكين».

وأشارت إلى أن المرسوم بالقرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت.

أخبار ذات صلة
40.2 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا
وساطة إماراتية تاسعة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 190 أسيراً

وتترأس روسيا مجموعة «بريكس» هذا العام، تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».

ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسيكون الحدث الرئيس هو قمة «بريكس» بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومجموعة «بريكس» هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، فيا انضمت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران إلى «بريكس» منذ بداية عام 2024 الجاري.

المصدر: وام
روسيا
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©