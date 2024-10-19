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قطار في سريلانكا يصدم قطيعاً من الفيلة

قطار في سريلانكا يصدم قطيعاً من الفيلة
19 أكتوبر 2024 16:26

 أعلنت السلطات في سريلانكا أن قطاراً يحمل آلاف اللترات من الوقود اصطدم بقطيع من الأفيال البرية بشمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من القطيع وإصابة ثالث، فيما خرجت اثنتان من عربات القطار عن القضبان.
 ووقع التصادم في بلدة مينيريا- على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة كولومبو- وهي شهيرة بالمتنزه الطبيعي وبالحياة البرية.
 قال سائق القطار لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن القطيع الذي كان يضم نحو عشرين فيلاً حاول فجأة عبور خط السكة الحديد أمس الجمعة. وأضاف سائق القطار ن.دبليو. جايالاث: «كانت هناك مسافة عشرة أمتار تقريبا بيننا، وبالتالي لم نستطع عمل أي شيء. ضغطنا على المكابح لأقصى طاقتها، ولكن لم يكن بوسعنا أكثر من ذلك».
 وأوضح السائق أن القطار كان يحمل ثمانية صهاريج، خمسة منها تحتوي على وقود الديزل، وثلاثة وقود البنزين. وسعة كل صهريج 50 ألف لتر. وانحرفت اثنتان من عربات صهاريج البنزين، عن المسار، مما تسبب في تسرب كبير وأضرار خطيرة للقضبان، واضطرت السلطات إلى تعطيل خدمات القطارات على هذا الخط.
 وقال مسؤول من قسم الحياة البرية، إن الفيلين فارقا الحياة على الفور، بينما تلقى الفيل المصاب العلاج، وعاد إلى قطيعه.
 يجذب متنزه مينيريا الوطني آلاف السياح سنوياً، لرؤية الفيلة في موطنها البري. 

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