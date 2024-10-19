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روسيا تحرز تقدما ميدانيا في الشرق الأوكراني

آثار معارك وقصف في منطقة دونتسك
19 أكتوبر 2024 18:13

قالت روسيا، اليوم السبت، إنها سيطرت على بلدة "زوريان" في شرق أوكرانيا، ما يسمح لجنودها بالتقدم نحو منطقة "كوراخوف" الصناعية.
تقع "كوراخوف" إلى الشرق من مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "منطقة زوريان" تمت السيطرة عليها.
وتركّز روسيا هجومها على "كوراخوف" وقد بات جنودها عند تخومها، أي على بعد بضعة كيلومترات من وسطها.
في الأثناء، تعزّز القوات الروسية هجماتها أيضا في منطقة زابوريجيا الواقعة في الجنوب الأوكراني.
ولا يكاد يمر يوم دون أن تعلن روسيا تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على قرى وبلدات جديدة خاصة في الشرق الأوكراني.

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المصدر: وكالات
دونتسك
دونيتسك
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