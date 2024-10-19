الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني يجري مباحثات مع الرئيس التركي

المستشار الألماني شولتس (يسار الصورة) والرئيس التركي أردوغان يعقدان مؤتمرا صحفيا في إسطنبول
19 أكتوبر 2024 23:08

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بـ"جهود" تعاون يبذلها "صديقه العزيز" المستشار الألماني أولاف شولتس على صعيد عقد تسليح لتركيا.
الزيارة هي الثانية للمستشار الألماني إلى تركيا منذ توليه منصبه.
وأشاد أردوغان بـ"جهود" يبذلها المستشار الألماني من أجل رفع حظر تفرضه ألمانيا على إمداد تركيا بالأسلحة.
تأمل أنقرة إحراز تقدم على صعيد شراء 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لتعويض تأخر تسلّمها مقاتلات "إف-16" الأميركية التي وافقت واشنطن على بيعها في وقت سابق من هذا العام.
وأشار المستشار إلى أن "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. لذا، نتّخذ على الدوام قرارات تفضي إلى عمليات تسليم ملموسة"، مؤكدا أن "الحكومة البريطانية تمضي قدما (في المشروع) الذي بدأت راهنا المفاوضات بشأنه".
تسليم مقاتلات "يوروفايتر" يتطلّب موافقة الدول الأوروبية الأربع المشاركة في تصنيعها أي المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. واعتراض أي منها يعطّل أي صفقة على هذا الصعيد.
وفق أسبوعية "دير شبيغل" الألمانية، أعطت برلين مؤخرا موافقتها على إمداد أنقرة بشحنات أسلحة كبيرة، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات بمئات ملايين اليورو.
ويعكس هذا الموقف تغييرا واضحا في التوجّه بعدما خفّضت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بشكل كبير منذ 2016.
تستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم، قوامها نحو ثلاثة ملايين شخص.
وتقدّر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بنحو 50 مليار دولار أميركي، وفق أردوغان الذي أعرب عن أمله بزيادتها إلى 60 مليار دولار.
وفي ما يتّصل بمشاكل الهجرة، شدّد أردوغان على أن هناك حاليا 3,5 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وأكد أن أنقرة لن تغلق حدودها في وجههم.
وقال "أبوابنا مفتوحة أمام اللاجئين الوافدين من سوريا. إنها مفتوحة على الدوام... (أيضا) أمام أولئك الوافدين من لبنان".
وشكر شولتس لأردوغان ما تبذله تركيا من جهود للمساهمة في ضبط موجات الهجرة، وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم أنقرة في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين من سوريا.

أخبار ذات صلة
قمة في برلين تجمع بايدن وماكرون وستارمر وشولتس
المصدر: وكالات
أولاف شولتس
رجب طيب أردوغان
تسليح
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©