الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة السبع تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

اجتماع وزراء دفاع دول مجموعة السبع
19 أكتوبر 2024 23:33

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بـ"الدعم الراسخ" لأوكرانيا في أزمتها الحالية المستمرة منذ ما يربو على عامين ونصف العام.
وجاء في الإعلان الختامي المشترك الصادر في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول المجموعة في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا "نعتقد أن مجموعة السبع، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في عملية إحلال سلام شامل وعادل ومستدام بما يتماشى مع القانون الدولي، في ظل احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".  
كما دعا الوزراء إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وعبروا عن قلقهم إزاء التهديدات التي تتعرض لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن من الممكن تعزيز فعالية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها.
وجاء في البيان الختامي أن الهجمات والانتقام من شأنهما أن "يؤججا تصعيدا لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط".

أخبار ذات صلة
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
المصدر: د ب أ
لبنان
قطاع غزة
منطقة الشرق الأوسط
مجموعة السبع
غزة
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©