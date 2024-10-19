هاريس تقدم تعهدات بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، إنها ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب في قطاع غزة إن فازت بالرئاسة.

وقالت هاريس للصحفيين "التعامل مع القضايا في الشرق الأوسط، وخاصة في تلك المنطقة، ليس سهلا على الإطلاق. ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم. فالأمر سيكون دائما صعبا. لا يمكننا الاستسلام".

وقالت هاريس "أتحدث علنا طوال الوقت عن حقيقة وجود العديد من القصص المأساوية القادمة من غزة".

وأضافت "ما هو مهم للغاية عندما ننظر إلى هذه اللحظة، هو ... الاعتراف بمأساة ما حدث في غزة وأخذ ذلك على محمل الجد والتحدث بالحقيقة بشأنه".

وهاريس وترامب متعادلان إلى حد بعيد في أكثر الولايات تنافسية مثل ميشيجان، مع تبقي 17 يوما فقط على انتخابات الخامس من نوفمبر.

وستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج قوية في مدينتي ديترويت وأتلانتا وضواحيهما، وذلك لتكرار فوز الرئيس الأميركي جو بايدن عام 2020 في ميشيجان وجورجيا. وفاز ترامب بولاية ميشيجان بفارق 11 ألف صوت في 2016. أما في 2020، فتغلب بايدن على ترامب بفارق 155 ألف صوت.