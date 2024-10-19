كوبا وجزر الباهاما تحذّران من الإعصار "أوسكار"

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، السبت، إن حكومتي كوبا وجزر الباهاما أصدرتا تحذيرا من العاصفة الاستوائية "أوسكار" التي تشكلت شرقي جزر "توركس وكايكوس".

وأضاف المركز أن الإعصار "أوسكار" يتحرك على بعد 265 كيلومترا تقريبا إلى الشرق وجنوب شرقي جزر الباهاما ونحو 756 كيلومترا شرقي مدينة "كاماجي" في كوبا، وهو مصحوب برياح تبلغ سرعتها نحو 129 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن حكومة كوبا أصدرت تحذيرا من الإعصار في مناطق "جوانتانامو" و"أولجين" و"لاس توناس".

ووجاء في أحدث تحذير أن من المحتمل هطول أمطار غزيرة في جزر "توركس وكايكوس" وجنوب شرق جزر الباهاما في وقت لاحق السبت، وأن تمتد إلى شرق كوبا الأحد.