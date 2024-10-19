30 قتيلاً من «الشباب» بعمليات عسكرية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، أمس، مقتل أكثر من 30 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قادة بارزون، في عمليات عسكرية وسط البلاد.

وقالت في بيان: «قتل أكثر من 30 عنصراً من حركة الشباب، وأصيب 40 آخرون بجروح، بينهم قيادات بارزة في عمليات عسكرية نفذها الجيش مدعوماً بقوات مدنية».

وأضافت الوزارة أن هذه العملية جرت في ولاية غلمدغ، وتحديداً في منطقة قيعد بإقليم مدغ (وسط)، موضحة أن العمليات كانت مخططة، وقتل فيها قيادات والعديد من أعوانهم، بعد تلقي معلومات استخباراتية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 59 عنصراً من مسلحي الحركة في عملية عسكرية للجيش بمحافظتي غلغدود وشبيلي الوسطى (وسط).

وتخوض الحكومة منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وتمكنت القوات الحكومية ومقاتلي القبائل بدعم دولي، من طرد حركة الشباب من المدن الرئيسية بين 2011 و2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.