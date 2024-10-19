الأمم المتحدة: سكان شمال غزة يعانون "أهوالا تفوق الوصف"

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السبت، أن الفلسطينيين يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال قطاع غزة.

وقالت جويس مسويا منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة، في منشور على منصة إكس "أخبار مروعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار".

وأضافت "الناس في جباليا محاصرون تحت الأنقاض، ويمنع عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم".

تابعت مسويا "هُجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا. كما بدأت الإمدادات الأساسية تنفد. وضربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى".

وشددت المسؤولة الأممية "يجب أن تتوقف هذه الفظائع".

وذكّرت جويس مسويا أنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية.

وأضافت "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".