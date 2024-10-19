الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حـزمة مساعـدات أوروبـيـة لدعم النظام الصحي في لبنان

حـزمة مساعـدات أوروبـيـة لدعم النظام الصحي في لبنان
20 أكتوبر 2024 02:19

بيروت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لدعم قدرة نظام الرعاية الصحية في لبنان على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ. وذكر مكتب المنظمة في بيروت في بيان أن إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية «إيكو» أرسلت «شحنة مكونة من 40 مجموعة من أدوات علاج الرضوض والجراحات الطارئة، تغطي إجراء 4000 عملية جراحية». 
وأضاف البيان أن المنظمة تنسق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية لتوزيع الشحنة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها، وتستقبل أعداداً كبيرة من المصابين بإصابات جسيمة يومياً. 
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يعد استكمالاً لمشروع مستمر ممول من «إيكو» لتعزيز استمرارية تقديم الرعاية للفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، من خلال تعزيز الوصول إلى المستشفيات للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية منقذة للحياة، وتدخلات جراحية عاجلة في أوقات النزاعات. وبين أن النظام الصحي في لبنان يعاني أزمة منذ سنوات، وأن الأحداث الجارية في الأسابيع الأربعة الماضية فاقمت من معاناته، وذلك مع استقبال مستشفيات الخطوط الأمامية ومستشفيات الإحالة ما لا يقل عن 300 مريض يومياً، الأمر الذي يستنزف قوى الموظفين، ويستنفد الإمدادات.

منظمة الصحة العالمية
الاتحاد الأوروبي
لبنان
النظام الصحي
بيروت
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©