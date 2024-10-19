حـزمة مساعـدات أوروبـيـة لدعم النظام الصحي في لبنان

بيروت (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لدعم قدرة نظام الرعاية الصحية في لبنان على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ. وذكر مكتب المنظمة في بيروت في بيان أن إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية «إيكو» أرسلت «شحنة مكونة من 40 مجموعة من أدوات علاج الرضوض والجراحات الطارئة، تغطي إجراء 4000 عملية جراحية».

وأضاف البيان أن المنظمة تنسق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية لتوزيع الشحنة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها، وتستقبل أعداداً كبيرة من المصابين بإصابات جسيمة يومياً.

وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يعد استكمالاً لمشروع مستمر ممول من «إيكو» لتعزيز استمرارية تقديم الرعاية للفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، من خلال تعزيز الوصول إلى المستشفيات للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية منقذة للحياة، وتدخلات جراحية عاجلة في أوقات النزاعات. وبين أن النظام الصحي في لبنان يعاني أزمة منذ سنوات، وأن الأحداث الجارية في الأسابيع الأربعة الماضية فاقمت من معاناته، وذلك مع استقبال مستشفيات الخطوط الأمامية ومستشفيات الإحالة ما لا يقل عن 300 مريض يومياً، الأمر الذي يستنزف قوى الموظفين، ويستنفد الإمدادات.