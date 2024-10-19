الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أبو الغيط: لا وصاية على لبنان وحكومته وحدها المخوّلة بالتفاوض

أبو الغيط: لا وصاية على لبنان وحكومته وحدها المخوّلة بالتفاوض
20 أكتوبر 2024 02:20

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حكومة لبنان هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم البلاد؛ بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل وغير منقوص للقرار 1701.
وأعرب أبو الغيط، في تصريحات أمس، عن دعمه الكامل للموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في هذا الشأن، وشدد على أن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الشأن عبر جميع قراراتها، التي تؤكد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية، مؤكداً أنه لا مجال لفرض الوصاية من أي طرف، أو ممارسة الضغوط، أو تجاوز السيادة اللبنانية.
وقال: «نحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر»، مؤكداً أن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب أن يُترجم إلى مواقف حقيقية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فمعاناة اللبنانيين ليست ورقة تفاوضية بيد أي طرف.

أحمد أبوالغيط
جامعة الدول العربي
لبنان
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©