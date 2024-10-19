الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«مجموعة السبع»: ضرورة دعم «اليونيفيل» والجيش لضمان استقرار لبنان

أعمدة دخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
20 أكتوبر 2024 02:20

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة

أكد وزراء دفاع مجموعة السبع في بيان، أمس، أهمية دعم قوات «اليونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية في دورهما بضمان استقرار وأمن لبنان، معربين عن قلقهم حيال التهديدات التي تستهدف القوة الأممية المؤقتة في لبنان.
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس. وحث بوريل، خلال اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع الذي انطلق، أمس، في إيطاليا، على احترام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» التي استهدفتها إسرائيل قبل أيام. وقال للصحفيين، إن الجلسة الصباحية ركزت بصورة رئيسة على الوضع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن من الممكن مراجعة مهمة «اليونيفيل»، ولكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها، مضيفاً «بعض الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع (مجموعة السبع) هم أعضاء مهمون في مجلس الأمن أيضا». وإيطاليا من كبار الدول المساهمة في قوة «اليونيفيل» المتمركزة في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول الحدود مع إسرائيل. وأثارت الهجمات الإسرائيلية غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي زارت لبنان والأردن أمس الأول.
في الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أكدت تقارير إعلامية أن مقاتلات إسرائيلية شنت 5 غارات على الضاحية الجنوبية. وذكرت أن هناك تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت، مشيراً إلى إنذارات إسرائيلية باستهداف منطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت قرب كلية العلوم والآداب. ودعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى «إخلاء المباني والمناطق المجاورة لها فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».
في غضون ذلك، قال المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن استمرار وتيرة العمليات العسكرية على لبنان زادت من الدمار وضاعفت المأساة، وأوقعت الكثير من الأطفال بين قتلى وجرحى بمعدل مرعب، مع فقدان الأمان والوضع يسير بالفعل إلى حافة الهاوية، لافتاً إلى ضرورة إنهاء معاناة الأطفال، بالوقف الفوري للتصعيد.  وحذر من أن اتساع نطاق النزاع سيكون له تأثير مدمر على أطفال البلاد البالغ عددهم 1.3 مليون، لافتاً إلى أنهم يتحملون العبء الأكبر، حيث قتل عدد كبير منهم، وكثيرون آخرون أصبحوا معرضين للخطر. وبيّن أنه في غضون الأيام الستة الأخيرة قُتل 82 طفلاً، مما يُظهر مستوى الهجمات المرتفع، التي تسببت في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بمستويات غير مسبوقة، حيث تم قتل ما معدله 14 طفلاً يومياً خلال الأيام الستة الماضية.
وأوضح المتحدث الأممي أن «اليونيسيف»، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، زودت الملاجئ بالإمدادات الأساسية، بما في ذلك آلاف زجاجات مياه الشرب النظيفة، ومجموعات النظافة الصحية والشخصية، وإمدادات التغذية، بما في ذلك المكملات، وأغذية الأطفال.
ولفت عمار إلى أن «اليونيسيف» قامت بإرسال 20 وحدة صحية متنقلة لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة والتطعيمات، و100 طن من الإمدادات الطبية الطارئة إلى المستشفيات، التي تعاني نقصاً حاداً، ومن المتوقع وصول المزيد من الإمدادات الطارئة إلى لبنان في الأيام المقبلة.

لبنان
قوات اليونيفيل
الجيش اللبناني
بيروت
الاتحاد الأوروبي
إسرائيل
الأمم المتحدة
غارات إسرائيلية
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©