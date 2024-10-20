استقبال حافل للملك تشارلز وزوجته في سيدني

التقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا بحشود كبيرة استقبلتهما بترحاب شديد في سيدني بعد حضور قداس اليوم الأحد في إطار زيارتهما الحالية لأستراليا.

استقبل رئيس أساقفة سيدني وأطفال من مدرسة الأحد بالكنيسة يلوحون بالأعلام الأسترالية الزوجين الملكيين في كنيسة القديس توماس الأنجليكانية قبل بدء القداس.

وأتيحت للجمهور الأسترالي الفرصة الأولى لمقابلة تشارلز وكاميلا منذ وصولهما إلى سيدني مساء الجمعة حيث تجاذب الزوجان أطراف الحديث مع عدد من الأسر والمحبين لهما.

وزار تشارلز برلمان ولاية نيو ساوث ويلز احتفالا بالذكرى المئوية لأقدم هيئة تشريعية في أستراليا.

وسيحضر تشارلز اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في ساموا بعد اختتام زيارته لأستراليا التي تستغرق ستة أيام.

ونال تشارلز تكريما عسكريا في أستراليا أمس السبت حيث قُلّد رتب مارشال للجيش الأسترالي ومارشال لقواته الجوية وأميرال للأسطول البحري قبل زيارة الأسطول في ميناء سيدني خلال الأيام المقبلة.