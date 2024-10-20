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قتلى إثر انهيار جزء من رصيف في "جورجيا" الأميركية

الشرطة الأميركية (أرشيفية)
20 أكتوبر 2024 10:31

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم، إثر انهيار جزء من رصيف لرسو العبارات في جزيرة سابيلو بولاية جورجيا الأميركية.

وذكر متحدث باسم الوكالة التي تدير الرصيف، أنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات، وأن فرقا من خفر السواحل الأميركي وإدارة الإطفاء في مقاطعة مكينتوش ووزارة الموارد الطبيعية في جورجيا وغيرها تعمل على البحث عن ناجين آخرين في المياه.

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وقال تايلر جونز المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في جورجيا، إن جزءا من الرصيف انهار مما أدى إلى سقوط الأشخاص في المياه، وذلك أثناء تجمع الحشود في الجزيرة للاحتفال بمجتمع جولا-جيشي الصغير.

وتقع جزيرة سابيلو على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب سافانا ويمكن الوصول إليها من البر الرئيسي عن طريق قارب.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
ولاية جورجيا
الشرطة الأميركية
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