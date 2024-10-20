الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعادة فتح مطار ميازاكي باليابان بعد إنذار خاطئ

إعادة فتح مطار ميازاكي باليابان بعد إنذار خاطئ
20 أكتوبر 2024 11:36

استأنف مطار ميازاكي في جنوب غرب اليابان عملياته اليوم بعد أن تبين أن رد فعل مغناطيسي يشير إلى احتمال وجود قنبلة غير منفجرة من زمن الحرب العالمية الثانية حول أحد الممرات كان ناتجا عن رصد كمية كبيرة من الرمال الحديدية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحادث تسبب في إلغاء الخطوط الجوية اليابانية بعض رحلاتها مساء السبت قبل العمل على حفر الممر في وقت مبكر من اليوم.

أخبار ذات صلة
هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان
الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»

وكان المكتب المحلي لوزارة النقل اليابانية أعلن مساء السبت إنه تم رصد ما يبدو بأنه قنبلة أخرى غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية بعد إجراء مسح مغناطيسي حول الممر، في الموقع نفسه الذي انفجرت فيه قنبلة من زمن الحرب في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار المكتب إلى أن المسح رصد جسيما بعرض 1.3 متر على عمق 1.6 متر تحت الأرض.

المصدر: وكالات
قنبلة
اليابان
إنذارات كاذبة
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©