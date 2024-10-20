أوكرانيا تعلن قصف مطار عسكري ومصنع في روسيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن أوكرانيا قصفت مصنعا للمتفجرات في عمق الأراضي الروسية الليلة الماضية وكذلك البنية التحتية في مطار عسكري بمنطقة ليبتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البلاد، إحداها فوق منطقة العاصمة موسكو و43 فوق منطقة كورسك الحدودية و27 فوق منطقة ليبتسك في الجنوب الغربي.

وذكرت قناة "شوت" الروسية، على تطبيق "تلغرام"، أن طائرات مسيرة حاولت ضرب مصنع "سفيردلوف" المملوك للدولة الروسية في مدينة "دزيرجينسك" بمنطقة "نيجني نوفغورود"، التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، إنها لا تزال تقيّم حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وقال حاكم منطقة "نيجني نوفغورود" إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا خلال هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة صناعية بمدينة "دزيرجينسك"، دون أن يحدد هدف الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، على "تلغرام"، إن ثماني طائرات مسيرة أوكرانية دُمرت فوق "نيجني نوفغورود". ونقلت قناة "شوت" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية وشاهدوا دخانا أبيض في منطقة المصنع.

وذكر سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على تطبيق "تلغرام"، أن حطام طائرة مسيرة سقط في حي "رامينسكي" بمنطقة موسكو لكن لم تقع أضرار أو إصابات.