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"أوسكار" يضرب جزر الباهاما ويتجه إلى كوبا

صورة الإعصار "أوسكار" بالأقمار الصناعية
20 أكتوبر 2024 16:50

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم الأحد، إن الإعصار "أوسكار" وصل إلى اليابسة في جزيرة إيناجوا الكبرى، إحدى جزر الباهاما.
وأضاف المركز أن من المتوقع أن يصل الإعصار إلى "غوانتانامو" أو "هولجوين" في كوبا في وقت لاحق من اليوم.
ووفقا للمركز، ومقره مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، يبعد الإعصار حاليا نحو 241.4 كيلومتر شرق وشمال شرق غوانتانامو، وهو مصحوب برياح تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومترا في الساعة.
ويتوقع المركز أن تضعف قوة الإعصار "أوسكار" بعد وصوله إلى اليابسة على الساحل الشمالي الشرقي لكوبا، لكنه قد يظل بقوة عاصفة مدارية عندما يتحرك شمالي كوبا في وقت متأخر من غد الاثنين ويعبر وسط جزر الباهاما يوم الثلاثاء.
ويقترب "أوسكار" بينما تكابد كوبا لاستعادة التيار الكهربائي وسط أسوأ حالة انقطاع للكهرباء منذ أعوام.
وذكر المركز الوطني للأعاصير أن حكومة جزر الباهاما عدلت تحذيرها من الإعصار لجزر "توركس وكايكوس" إلى تحذير من عاصفة مدارية.
ولا تزال التحذيرات من الإعصار قائمة في جنوب شرق الباهاما ومقاطعات "هولجوين" و"غوانتانامو" و"لاس توناس" في كوبا. 

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المصدر: رويترز
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