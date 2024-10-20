الرئيس الصربي يوجه الشكر لنظيره الروسي

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه شكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مساعدة بلاده في تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي تكفي صربيا خلال فصل الشتاء.

وهناك عقد بين روسيا وصربيا لتوريد الغاز يمتد ثلاث سنوات وينتهي سريانه في مارس 2025.

وقال فوتشيتش إن الاتصال الهاتفي، وهو الأول بين الرئيسين منذ قرابة عامين ونصف العام، كان لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الفاشية وكذلك لبحث العلاقات الثنائية.

وأضاف الرئيس الصربي، في مقطع فيديو على منصة إنستغرام "أجرينا محادثة طويلة وجيدة وصريحة وهادفة".

وأردف قائلا "شكرته خصيصا على مساعدته... في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي من روسيا إلى صربيا هذا الشتاء".