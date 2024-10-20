كوبا تنتظر الإعصار "أوسكار" وسط انقطاع الكهرباء

تستعد كوبا، اليوم الأحد، لوصول الإعصار "أوسكار" الذي من المتوقع أن يضرب شرق الجزيرة خلال النهار، وذلك بعد ليلة ثانية من الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي.

يعبر "أوسكار" البحر الكاريبي في اتجاه الغرب والجنوب الغربي بسرعة تناهز 19 كيلومترا في الساعة، بينما من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وفي الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، كان على بعد حوالى 185 كيلومترا من خليج غوانتانامو، وفقا لآخر تقرير صادر عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

ولا يزال التحذير من الإعصار ساريا بالنسبة لجنوب شرق جزب الباهاما والساحل الشمالي لمقاطعتي هولغين وغوانتانامو الكوبيتين.

يضيف "أوسكار" إلى سكان كوبا، البالغ عددهم حوالى 10 ملايين نسمة، صعوبات جديدة خاصة أنه يتزامن مع الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي تشهده البلاد منذ الجمعة نتيجة أعطال مزمنة في الشبكة.

الظلام يلف شوارع كوبا جراء انقطاع الكهرباء

وأكد الرئيس ميغيل دياز كانيل، في رسالة نُشرت مساء السبت على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ السلطات في شرق الجزيرة "تعمل بجد لحماية السكان والموارد الاقتصادية، مع أخذ اقتراب الإعصار أوسكار في الاعتبار".

وأفادت الرئاسة الكوبية، في رسالة على موقع "إكس"، بأنّ هناك تقدما على صعيد استئناف التغذية بالتيار الكهربائي.

وقالت إنّ "16 في المئة من المستهلكين حصلوا على الكهرباء بينما يتم توليد حوالى 500 ميغاوات. وسيكون هناك استمرار في زيادة التيار الكهربائي في الساعات المقبلة".

وكانت البلاد استهلكت 3300 ميغاوات الخميس عشية الانقطاع العام للتيار الكهربائي المرتبط بتوقف المحطة الحرارية الرئيسية الواقعة في "ماتانزاس" (غرب الجزيرة).

أعلن الرئيس الكوبي، الخميس، أنّ الجزيرة تشهد "حالة طوارئ" في مجال الطاقة في مواجهة صعوبات شراء الوقود اللازم لتغذية محطاتها الرئيسية.

ومساء السبت، كانت شوارع هافانا الواسعة غارقة في الظلام باستثناء أنوار الفنادق والمستشفيات وعدد من المطاعم أو المقاهي الخاصة التي يمكن لأصحابها تشغيل مولّدات.