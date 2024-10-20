هاريس وترامب يركزان جهودهما الأخيرة على ولايات متأرجحة

بدأت كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، احتفالها بعيد ميلادها الستين، اليوم الأحد، بزيارة كنيسة في جورجيا سعيا لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا، بينما يستعد منافسها الجمهوري دونالد ترامب لإقامة فعالية في بنسلفانيا.

تبادلت هاريس وترامب، اللذان يحتد السباق بينهما في أكثر الولايات تنافسية، الهجمات اللفظية خلال الأيام الماضية بينما يسعيان لكسب تأييد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم مبكرا قبل 16 يوما فقط من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

تركز نائبة الرئيس هاريس ومنافسها الرئيس السابق ترامب على ولايتي بنسلفانيا وميشيجان وعدد قليل من الولايات الأخرى التي من المرجح أن تحسم الانتخابات ويتمتع فيها الحزبان بدعم قوي وحققا نتائج متقاربة في الدورات الانتخابية الماضية.

في جورجيا، حضرت هاريس قداسا وألقت كلمة في "كنيسة نيو بيرث" التبشيرية المعمدانية في "ستونكريست" على بعد نحو 50 كيلومترا شرقي مدينة أتلانتا.

وتحدثت هاريس عن الخطاب السياسي القاسي والمثير للانقسام حاليا دون أن تذكر ترامب بالاسم.

وقالت "في هذه المرحلة وعلى مستوى أمتنا، ما نراه هو أن البعض يحاول تعميق الانقسام بيننا ونشر الكراهية وزرع الخوف وإحداث الفوضى".

وأضافت "في هذه اللحظة، بلادنا عند مفترق طرق، وعلينا اختيار المكان الذي نريد الذهاب إليه".

ومن المقرر أن تلقي هاريس أيضا كلمة في "كنيسة ديفاين فيث مينيستريز إنترناشيونال" في "جونزبورو" جنوبي أتلانتا مباشرة حيث تعتزم تشجيع السكان على ممارسة حقهم في التصويت. ومن المقرر أن يكون نجم الموسيقى ستيفي وندر موجودا في الكنيسة ويقدم عرضا.

ستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج قوية في المدن التي ينحدر معظم سكانها من أصول غير أوروبية في مدينتي ديترويت وأتلانتا والضواحي المحيطة بهما لتكرار انتصارات الرئيس جو بايدن في عام 2020 في ميشيجان وجورجيا.

أما ترامب، فيعتزم كذلك عقد تجمع جماهيري حاشد في "لانكستر" بولاية بنسلفانيا عصر اليوم.