الإسبان يحتجون على الارتفاع الكبير في عدد السائحين

تظاهر آلاف الأشخاص في جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، احتجاجا على الارتفاع الكبير في أعداد السائحين الذي يقولون إنه يرفع أسعار السكن بشكل يفوق قدرات السكان المحليين.

وطالب المتظاهرون، خلال تظاهراتهم في المنتجعات السياحية، بتغيير النهج السياحي المتبع في جزر الكناري.

ويقول ناشطون إن وصول ملايين الزوار كل عام يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه ويضر بالبيئة.

وقالت الحكومة الإسبانية إن ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص شاركوا في احتجاجات اليوم.

وقال المعهد الوطني الإسباني للإحصائيات إن 9.9 مليون سائح زاروا جزر الكناري بين شهري يناير وسبتمبر هذا العام، بزيادة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت إسبانيا هذا العام سلسلة من الاحتجاجات على ارتفاع معدلات السياحة لمستويات مفرطة في العاصمة مدريد وبرشلونة ووجهات سياحية شهيرة أخرى مثل مايوركا وملقة.

وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع بلنسية، أمس السبت، للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة قائلين إن الشقق السياحية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.