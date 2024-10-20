الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإسبان يحتجون على الارتفاع الكبير في عدد السائحين

الإسبان يحتجون على الارتفاع الكبير في عدد السائحين
20 أكتوبر 2024 22:23

تظاهر آلاف الأشخاص في جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، احتجاجا على الارتفاع الكبير في أعداد السائحين الذي يقولون إنه يرفع أسعار السكن بشكل يفوق قدرات السكان المحليين.
وطالب المتظاهرون، خلال تظاهراتهم في المنتجعات السياحية، بتغيير النهج السياحي المتبع في جزر الكناري.
ويقول ناشطون إن وصول ملايين الزوار كل عام يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه ويضر بالبيئة.
وقالت الحكومة الإسبانية إن ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص شاركوا في احتجاجات اليوم.
وقال المعهد الوطني الإسباني للإحصائيات إن 9.9 مليون سائح زاروا جزر الكناري بين شهري يناير وسبتمبر هذا العام، بزيادة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت إسبانيا هذا العام سلسلة من الاحتجاجات على ارتفاع معدلات السياحة لمستويات مفرطة في العاصمة مدريد وبرشلونة ووجهات سياحية شهيرة أخرى مثل مايوركا وملقة.
وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع بلنسية، أمس السبت، للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة قائلين إن الشقق السياحية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أخبار ذات صلة
برامج «ميرال» للتدريب تستقطب 1000 إماراتي
وجهات الإمارات ضمن أهم خيارات السياح في العالم
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
السياحة
مظاهرات
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©