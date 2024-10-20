بارزاني: كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

هدى جاسم (بغداد)

انطلقت صباح أمس عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق. وأكد رئيس الإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق الاتحادي وسيبقى كذلك.

أدلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بصوته في قاعة مخصصة لتصويت كبار الشخصيات بالعاصمة بغداد.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان عن رشيد تأكيده عقب التصويت أهمية الانتخابات باعتبارها «وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي ولتحقيق أجواء سياسية تسهم في ترسيخ حالة الاستقرار والازدهار وتعزيز الحرية والديمقراطية».

وقال بارزاني عقب الإدلاء بصوته: إن إقليم كردستان جزء من العراق الاتحادي وسيبقى كذلك، وسياستنا هي حل الخلافات والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ضمن الدستور الدائم للبلاد عبر التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار. كما أشار إلى أن السياسة التي ينتهجها الإقليم تمثل عامل استقرار في المنطقة، ونود تطوير العلاقات مع جيراننا من الناحية الاقتصادية والتجارية وفي غيرها من الأمور، مؤكداً أن الأولوية هي الازدهار الاقتصادي. من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، إعلان نتائج الاقتراع العام بكردستان بعد 24 ساعة من الإغلاق، لافتاً إلى أن التصويت الخاص بانتخابات كردستان جرى بشفافية ونزاهة.