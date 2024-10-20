«الجامعة»: إنهاء الفراغ السياسي في لبنان أولوية

القاهرة (الاتحاد)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيان أمس، إن إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان يشكل أولوية من شأنها أن تساعده على مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها. جاء ذلك في بيان، أعلن فيه زكي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط سيتوجه إلى بيروت اليوم في زيارة يجري خلالها مشاورات مع القيادات اللبنانية، تركز على كيفية التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية.

وقال زكي إن أبوالغيط سيسعى خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً إلى تشجيع الأطراف اللبنانية على التوصل إلى تفاهمات في ملف الفراغ الرئاسي نظراً للتحديات التي تواجه لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس للبلاد حتى الآن.

وأوضح أن أبوالغيط سيطلع على الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين من جراء العدوان خصوصاً

مع قرب انعقاد مؤتمر باريس بشأن لبنان الخميس المقبل، والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.