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14 غارة متتالية تستهدف جنوب لبنان خلال 15 دقيقة

أعمدة دخان تتصاعد فوق بلدة الخيام بعد الاستهدافات الإسرائيلية (رويترز)
21 أكتوبر 2024 02:07

بيروت (وكالات) 

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استهدفت 14 غارة متتالية أمس، بلدة الخيام الحدودية في جنوب لبنان خلال ربع ساعة، وفق ما أحصت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأوردت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شنّ 14 غارة خلال 15 دقيقة على البلدة التي تعرضت منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل لسلسة غارات أدت إلى نزوح سكانها.  كما أعلنت الوكالة أن 10 أشخاص قتلوا فيما أصيب آخرون بغارات جوية شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جنوب بيروت استهدفت منطقة الحدث ومبنى بحارة حريك، كما أفادت بأن الطيران الإسرائيلي جدد غاراته في محيط مستشفى بهمن بحارة حريك في الضاحية الجنوبية.
وأعلنت هيئة الدفاع المدني اللبنانية في بيان أمس، أن طواقمها تعمل على إخماد حريق في مبنى انهار بفعل الغارة الإسرائيلية على حارة حريك.
وأضافت الهيئة أن عناصرها يعملون على إخماد حريق مستودع للأوراق أسفل مبنى دمر جراء غارة إسرائيلية على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأول، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين.
وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف مقراً لقيادة استخبارات «حزب الله» في بيروت، وادعى القضاء على 3 قياديين بالجماعة في غارات جوية، دون أن يحدد مكان المقر فيما لم يعلق الحزب حتى الآن.
وكان الجيش الإسرائيلي وجه أمس الأول إنذارا لسكان عدد من المباني بحارة حريك ومنطقتي الشويفات وبرج البراجنة؛ بدعوى أنهم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، قبل أن يقصف الأماكن المذكورة بعد توقف للغارات على الضاحية الجنوبية دام ثلاثة أيام.
في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار، أمس، داخل مركز القوة المؤقتة للأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل» في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن صفارات الإنذار دوت بالمرحلة الثالثة أي الخطر الشديد في مركز اليونيفيل ببلدة معركة بقضاء صور.
وخلال الأيام الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مقار وعناصر «اليونيفيل» جنوب لبنان أكثر من مرة، ما أثار انتقادات حادة تجاه تل أبيب.

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