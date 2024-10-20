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فلسطين تطلب عقد اجتماع «عربي طارئ»

آثار قصف على غزة (أرشيفية)
21 أكتوبر 2024 02:07

القدس (الاتحاد)

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طلبت فلسطين، أمس، عقد اجتماع «طارئ» لمجلس الجامعة العربية، لبحث التطورات في شمال غزة، والتي وصفتها بأنها «أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع» بالقطاع.
جاء ذلك، في بيان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك. وفي البيان، قال العكلوك: إن فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ، في أقرب وقت، لمجلس الجامعة العربية في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مرحلة أكثر وحشية تستهدف من خلالها إبادة المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة.
وأشار العكلوك إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في شمال غزة تأتي ضمن خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه وسط حالة عجز وصمت دوليين، مؤكداً أنه على الجامعة العربية بدولها الأعضاء تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ. وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي «يفرض الموت المحقق» على سكان شمال غزة.

الجامعة العربية
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قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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