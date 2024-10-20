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«الأونروا»: 20 ألفاً أجبروا على الفرار من جباليا

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أرشيفية)
21 أكتوبر 2024 02:07

غزة (وام)

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أعلنت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحثاً عن الأمان، بما في ذلك من هم في ملاجئ «الأونروا». وأفادت الوكالة، في بيان أن الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء. وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضاً على إمكانية الحصول على المياه.
وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع، هو كمية غير كافية على الإطلاق.

الأونروا
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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