إنقاذ أكثر من 230 مهاجرا قبالة جزر الكناري

قال خفر السواحل الإسباني إنه أنقذ أكثر من 230 مهاجرا من قارب متهالك، الأحد، قبالة جزر الكناري.

وأضاف المنقذون أنهم عثروا على 14 امرأة وثلاثة أطفال في القارب الذي كان يقل 231 شخصا في المجمل.

وبحسب أرقام حكومية، فقد خاض نحو 32878 مهاجرا الرحلة المحفوفة بالمخاطر في قوارب من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في الفترة بين شهري يناير و15 أكتوبر الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 39.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولا يكاد يمر أسبوع دون إنقاذ مهاجرين في المحيط الأطلسي خلال محاولة الوصول إلأى الجزر الإسبانية انطلاقا من شواطئ غرب أفريقيا.

وعثر خفر السواحل الإسباني، الأحد الماضي، على جثث ثلاثة مهاجرين على متن قارب قبالة سواحل جنوب إسبانيا، وأنقذ 29 آخرين، بعد أيام من غرق قارب خلف تسعة قتلى على الأقل و48 مفقودا.