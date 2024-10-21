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الإعصار "أوسكار" يصل إلى شرقي كوبا

صورة تظهر الإعصار أوسكار يقترب من شرقي كوبا
21 أكتوبر 2024 07:55

وصل الإعصار أوسكار إلى اليابسة في شرقي كوبا، الجزيرة التي تعاني من انقطاع واسع في التيار الكهربائي، بعد أن ضرب جنوب شرقي جزر الباهاما. وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي إن مركز العاصفة وصل إلى محافظة جوانتانامو الكوبية، بالقرب من مدينة باراكو مساء الأحد. وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة قرب 130 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار عبر شرقي كوبا صباح اليوم الاثنين. وتوقع خبراء الأرصاد هطول من 2ر15 إلى 5ر30 سنتيمتر من الأمطار في شرقي كوبا حتى صباح يوم الأربعاء، مع توقع أن تشهد بعض المواقع المعزولة هطولا يصل إلى 72ر45 سنتيمتر.
ومن المتوقع أيضا حدوث ارتفاع في مستوى البحر يصل إلى 91ر0 متر في بعض المناطق على الساحل الشمالي لكوبا. ومن المتوقع أن يضعف الإعصار أوسكار فوق شرقي كوبا قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقي ويقترب من جزر الباهاما الوسطى يوم الثلاثاء، وفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

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وكان مركز الإعصار يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شرق-جنوب شرق باراكو، أو حوالي 80 كيلو متر شرق-شمال شرق جوانتانامو. وكانت العاصفة تتحرك في اتجاه الغرب-الجنوب الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة. ووصل أوسكار إلى جزيرة جريت إناجوا في جزر الباهاما في وقت مبكر من صباح الأحد.

المصدر: وكالات
ميامي
جزر البهاما
إعصار
كوبا
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