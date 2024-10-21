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قادة بيئة عالميون يشاركون في أكبر مؤتمر لحماية الطبيعة بكولومبيا

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو خلال حفل افتتاح قمة COP16 في كالي
21 أكتوبر 2024 08:52

يجتمع قادة بيئة عالميون اليوم الاثنين، في مدينة كالي الكولومبية لتقييم مستويات التنوع البيولوجي المتدهورة عالميا والالتزامات التي تعهدت بها الدول لحماية النباتات والحيوانات والموائل الحيوية.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المعروف باسم كوب 16 والذي يستمر أسبوعين، متابعة لاجتماعات عقدت في مونتريال عام 2022، حيث وقعت 196 دولة على معاهدة تاريخية لحماية التنوع البيولوجي.
وتتضمن الاتفاقية 23 إجراء لوقف وتغيير خسارة الطبيعة، بما في ذلك وضع 30% من كوكب الأرض و30% من النظم البيئية المتدهورة تحت الحماية بحلول عام 2030.
يشار إلى أن العالم يعاني من أكبر خسارة في الحياة منذ الديناصورات، حيث يهدد الانقراض نحو مليون نوع من النباتات والحيوانات، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.  

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