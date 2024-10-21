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ملوك وزعماء دول الشمال الأوروبي يجتمعون في برلين

فرانك-فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني
21 أكتوبر 2024 10:03

يزور ممثلون عن العائلات الملكية في الدنمارك والسويد والنرويج، إلى جانب رؤساء فنلندا وأيسلندا، العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمجمع سفارات دول الشمال الأوروبي في برلين.
ويستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري والرئيسة الأيسلندية هالا توماسدوتير بمراسم عسكرية كاملة خلال زياراتهم الرسمية للبلاد.
وفي أكتوبر عام 1999 افتتحت الدول الخمس مجمع سفارات مشترك في حي تيرجارتن وسط برلين، بالقرب من المباني البرلمانية والحكومية. وسيجرى الاحتفال بالروابط الوثيقة بين دول الشمال الأوروبي وألمانيا بحفل يتحدث فيه شتاينماير ووزير الشؤون الثقافية في ولاية برلين جو شيالو، وسيستضيف شتاينماير الزعماء في مأدبة عشاء في قصر "بيليفو" الرئاسي في برلين مساء اليوم.
ويرافق الزعماء وزراء خارجية الدول الخمس. ووضعت الدول الخمس رؤية مشتركة لتصبح المنطقة الأكثر استدامة وتكاملا في العالم بحلول عام 2030. كما تتمتع جميعها بعلاقات وثيقة مع ألمانيا. ومن بين ضيوف حفل اليوم ولي العهد النرويجي الأمير هاكون والأميرة ميت-ماريت، وولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيل، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب مع زوجته سوزان-إينيس ستوب. ويتوجه أفراد العائلة المالكة الدنماركية غدا الثلاثاء إلى ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد. ومن المقرر أن يقضي ستوب يوما آخر في ألمانيا، حيث سيجري محادثات يوم الثلاثاء مع المستشار الحالي أولاف شولتس والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل. 

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