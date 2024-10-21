أميركا: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمئات الملايين

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أميركي وذلك خلال زيارة إلى كييف، في بادرة تضامن قبل أسبوعين فقط من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تلقي بظلال من الشك على مستقبل الدعم الغربي.

وركزت رحلة أوستن، وهي زيارته الرابعة والأخيرة على الأرجح بصفته وزيرا للدفاع تحت قيادة الرئيس جو بايدن، على الجهود الأميركية لمساعدة كييف في تعزيز دفاعاتها مع تحقيق القوات الروسية تقدما في شرق أوكرانيا.

وبدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان على منصة "إكس"، يجدد الدعوات لواشنطن لتخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

ومع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها، أشار أوستن إلى استمرار الدعم الأميركي دون الإعلان عن أي تغير في السياسة الأميركية.

وقال أوستن لزيلينسكي، خلال اجتماع أعلن فيه عن ذخائر إضافية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات لأوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تدرك المخاطر هنا".

وتأتي زيارة أوستن قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، والتي يسعى فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، إلى العودة للبيت الأبيض في سباق متقارب أمام نائبة الرئيس كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.