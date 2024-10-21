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الهند تعلن اتفاقا مع الصين بشأن المناطق الحدودية

جنود من الجيش الهندي قرب الحدود مع الصين
21 أكتوبر 2024 20:46

أعلنت الهند عن إبرام اتفاق مع الصين بشأن دوريات في المناطق الحدودية المتنازع عليها في سياق مفاوضات كانت متوقفة منذ مواجهات عسكرية مباشرة بين البلدين في 2020.
وقال فيكرام ميسري المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهندية، في تصريحات صحافية "تمّ التوصّل إلى اتفاق حول آليات تسيير دوريات على طول الخطّ الفاصل في المناطق الحدودية بين الهند والصين، بما يؤدّي إلى فكّ الاشتباك وفي نهاية المطاف حلّ المشاكل التي نشبت في هذه المناطق سنة 2020".
في خلال الأسابيع الأخيرة، "جرت اتصالات حثيثة بين المفاوضين الدبلوماسيين والعسكريين من الهند والصين"، بحسب ميسري.
يأتي هذا الإعلان عشية مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمّة بريكس في مدينة قازان الروسية التي من المرتقب أن يحضرها أيضا الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشنكر أن تدابير فكّ الاشتباك مع الصين "أنجزت" وأن التفاصيل ستعمّم "في الوقت المناسب".
وأشار الوزير، خلال مؤتمر نقلته القناة التلفزيونية الهندية "ان دي تي في"، إلى أن التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن "يرسي قاعدة للسلم والهدوء على طول الحدود، كما كان الوضع قبل 2020".
ولفت "في غياب السلم والهدوء، كيف يمكن لمجالات التعاون الثنائي الأخرى أن تتحسّن؟".
تتشارك الصين والهند حدودا تمتدّ على 3500 كيلومتر.
وتسبّبت مواجهات مباشرة بين جنود من البلدين، وقعت في يونيو 2020 عند حدود التيبت في منطقة "لاداخ" الهندية، في وفاة 20 شخصا على الأقلّ من الجانب الهندي وأربعة من الجانب الصيني.
وتطالب الصين بمنطقة "أروناجل براديش" كاملة، وهي ولاية في شمال شرق الهند تعتبرها جزءا من التيبت.

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