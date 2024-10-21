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قيس سعيد يتعهد باستعادة الدولة التونسية دورها الاجتماعي كاملاً

الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان
22 أكتوبر 2024 02:05

تونس (وكالات)

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تونس.. ملفات عاجلة أمام قيس سعيد في ولايته الثانية

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، باستعادة الدولة لدورها الاجتماعي في جلسة بالبرلمان خصصت لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات.
وقال الرئيس سعيد، في كلمته أمام نواب البرلمان، إن على الدولة استعادة دورها الاجتماعي كاملاً، بما في ذلك الحق في تعليم عمومي والنقل والصحة ومسكن لائق وأجر عادل وتغطية اجتماعية. 
وأطلق سعيد على ولايته الثانية بمرحلة «التشييد والبناء» في وقت تتصدر فيه المشاكل الاجتماعية كالبطالة وارتفاع كلفة المعيشة ونقص التموين في المواد الأساسية، مشاغل التونسيين والفئات الضعيفة.
وقال سعيد، هذه كلها تحديات على الدولة رفعها، لأنها من الحقوق الطبيعية. 
وفاز سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من الشهر الجاري، بنسبة ناهزت 91 % من أصوات الناخبين.

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