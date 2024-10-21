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غوتيريش يدعو لاستثمارات كبيرة بالصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة

غوتيريش يتحدث في رسالة مصورة أمام مؤتمر التنوع البيولوجي
22 أكتوبر 2024 02:05

كالي (وكالات) 

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى استثمارات كبيرة في الصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة.
وأقيمت أمس الأول، مراسم افتتاح النسخة الـ 16 من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كالي وسط حماية مشددة. 
وقال غوتيريش، في رسالة مصوّرة بالفيديو عشية افتتاح المفاوضات التي تستمر حتى الأول من نوفمبر: «يجب أن نغادر كالي مع استثمارات كبيرة في صناديق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع التزامات بتعبئة مصادر أخرى للتمويل العام والخاص لتنفيذه بالكامل». 
وذكّر غوتيريش بأنّ تدمير الطبيعة يؤجّج الصراعات والجوع والأمراض، ويغذّي الفقر وأوجه عدم المساواة والأزمة المناخية، ويضرّ بالتنمية المستدامة والوظائف الخضراء والتراث الثقافي والناتج المحلي الإجمالي.

أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
التنوع البيولوجي
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