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مقتل شخصين وإنقاذ 22 بغرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

خفر السواحل اليوناني في عملية إنقاذ قرب جزيرة ساموس (أرشيفية)
22 أكتوبر 2024 02:05

اثينا (وكالات)

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أعلن مسؤولون في خفر السواحل، أمس، أن قارباً يحمل مهاجرين غير شرعيين انقلب خلال الليل قبالة جزيرة ساموس اليونانية، ولقي شخصان حتفهما بينما تم إنقاذ 22 شخصاً.
وقال متحدث باسم خفر السواحل، إن جثتي رجل وامرأة تم انتشالهما من بحر إيجه، بينما تم نقل 20 رجلاً وامرأتين إلى ساموس ووضعوا قيد الحجز لدى الشرطة.
وبحسب المتحدث، فإن رياحاً تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة كانت تهب عندما انقلب القارب.
وتكثر في المياه اليونانية حوادث غرق مراكب المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا أو الشرق الأوسط، والساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
والأربعاء الماضي، قضت امرأتان ورضيعان في غرق مركب كان يقلّ مهاجرين غير نظاميين قبالة جزيرة كوس اليونانية الواقعة في بحر إيجه.
وفي سبتمبر، قضى ثلاثة أشخاص قبالة جزيرة ساموس.

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