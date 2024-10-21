«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى شمال غزة

غزة (الاتحاد)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وقال لازاريني، في منشور على منصة «إكس»، أمس، إن الفلسطينيين في شمال غزة يخضعون للحصار.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة استهدفت المستشفيات وتركتها دون كهرباء، وحرمت الجرحى من الخدمات الصحية.

كما لفت إلى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء التابعة لـ«الأونروا» بسبب تكثيف إسرائيل لهجماتها.

وذكر أن الإدارة الإسرائيلية تمنع البعثات الإنسانية من إيصال المساعدات ذات الأهمية الحيوية مثل الدواء والغذاء إلى المنطقة.

وشدد لازاريني على ضرورة السماح للمؤسسات الإغاثية، بما في ذلك «الأونروا»، بالدخول إلى شمال غزة.

وأضاف: «إن منع المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية مؤشر على مدى تدني البوصلة الأخلاقية».

وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جداً في شمال القطاع، مع رفض الجيش الإسرائيلي إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو مساعدات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع والإنهاك والتنكيل بالفلسطينيين في جباليا واستخدام القوة المفرطة لإفراغ المنطقة من سكانها وإجبارهم على النزوح إلى مدينة غزة».

وأضاف في تصريحات صحفية أن «الجيش الإسرائيلي يقوم بتجويع الفلسطينيين عبر الحصار الخانق على المنطقة ثم ينفذ عمليات قصف وتوغل بري، أي أن من لم يمت من القصف سيموت من الجوع».

وأشار إلى أن «بعض العائلات التي تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها قالوا إنهم لم يتناولوا الطعام منذ 5 أيام منذ استهدافهم من قبل قوات الاحتلال».

ولفت إلى أن «الجيش الإسرائيلي بعد قصفه المناطق السكنية يقوم بقصف مراكز الإيواء وأي تجمعات للسكان لإجبارهم على الخروج والنزوح إلى غزة».

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب لقلة الإمكانيات وصعوبة الوصول إلى أماكن القصف في المناطق التي يصنفها الجيش الإسرائيلي «مناطق حمراء يمنع الوصول إليها».