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الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
22 أكتوبر 2024 02:06

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.  
وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ المشاريع الإنسانية لحل مشكلة المياه العادمة وشبكات الصرف الصحي في المناطق المدمرة بالقطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتجنب انتشار الأمراض والكوارث البيئية.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المشاريع البيئية الطارئة، إلى إصلاح خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي المتضررة، ومنع تدفق المياه العادمة على الطرقات، في محاولة للحد من هذه الأزمات البيئية التي تفاقمت بسبب تدمير البنية التحتية، وتضرر جزء كبير من الشبكات والخطوط في المدينة.
وفي إطار هذه الجهود، عملت الفرق التطوعية، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل خلال الأيام السابقة على الوصول إلى الخطوط المدمرة والمتضررة، وتصريف المياه العادمة من الطرقات، للتخفيف من معاناة السكان، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع البيئية والصحية نتيجة تكدس المياه العادمة في المناطق السكنية.
كما تستمر دولة الإمارات بتقديم الدعم والمشاريع ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث نفذت سابقاً مشاريع لإصلاح خطوط المياه والشبكات والآبار المدمرة في محافظتي خان يونس وشمال القطاع، بالإضافة إلى مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم البلديات، بهدف التخفيف من الأزمات التي يعانيها السكان.

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مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
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الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
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