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لبنان يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم لدعم «اليونيفيل»

مركبة مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» خلال دورية حول مرجعيون (أ ف ب)
22 أكتوبر 2024 02:05

بيروت (الاتحاد)

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دعت بيروت أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وضمان استمرارها بعملها، وعدم التعرض لها أو تهديد أمنها وسلامتها من قبل القوات الإسرائيلية.  
وشددت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، على «ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل المجتمع الدولي، وإلزامها التوقف فوراً عن ممارساتها العدائية تجاه (اليونيفيل)، التزاماً بالمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة».  
واستنكرت «الخارجية» مطالبة إسرائيل لـ«اليونيفيل» بإخلاء مواقعها، معتبرة أنها تشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

قوات اليونيفيل
جنوب لبنان
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لبنان وإسرائيل
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الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأمم المتحدة
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