الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تؤكد أهمية انتخاب رئيس توافقي في لبنان في أسرع وقت

أرشيفية
22 أكتوبر 2024 02:05

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس، أهمية تكاتف كافة الأطراف اللبنانية المعنية لانتخاب رئيس توافقي لبلادهم في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي. 
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تناولا خلاله التطورات المتلاحقة في لبنان والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة. 
وأوضح البيان أن عبدالعاطي شدد على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها وعلى رأسها الجيش اللبناني، داعياً كافة الأطراف بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره. 
ودان عبدالعاطي الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، رافضاً بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. 
واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذراً من وتيرة التصعيد التى تشهدها المنطقة.

لبنان
لبنان وإسرائيل
مصر
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
البرلمان اللبناني
الرئيس اللبناني
بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري
نبيه بري
مجلس النواب اللبناني
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©