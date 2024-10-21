مصر تؤكد أهمية انتخاب رئيس توافقي في لبنان في أسرع وقت

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس، أهمية تكاتف كافة الأطراف اللبنانية المعنية لانتخاب رئيس توافقي لبلادهم في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تناولا خلاله التطورات المتلاحقة في لبنان والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة.

وأوضح البيان أن عبدالعاطي شدد على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها وعلى رأسها الجيش اللبناني، داعياً كافة الأطراف بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

ودان عبدالعاطي الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، رافضاً بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذراً من وتيرة التصعيد التى تشهدها المنطقة.