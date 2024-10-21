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قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق

أنور قرقاش
22 أكتوبر 2024 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن أمله بأن يتجاوز لبنان هذه الأيام العصيبة بجهود أبنائه وأشقائه العرب والمجتمع الدولي، مؤكداً أن قلوبنا مع لبنان وتوجهاتنا المخلصة مع شعبه تجسدها جهود الإمارات الإنسانية المتواصلة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «قلوبنا مع لبنان الشقيق وتوجهاتنا المخلصة مع شعبه تجسدها جهود الإمارات الإنسانية المتواصلة». 
وأضاف: «نأمل أن يتجاوز لبنان هذه الأيام العصيبة بجهود أبنائه وأشقائه العرب والمجتمع الدولي، وبالتوازي مع تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها وضمن التوافق الوطني لكافة الأطراف اللبنانية».

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