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"أوسكار" تضرب كوبا جالبة رياحا وأمطارا غزيرة

الظلام يلف العاصمة هافانا مع وصول العاصفة "أوسكار" إلى كوبا
21 أكتوبر 2024 21:55

ضربت العاصفة "أوسكار" الاستوائية كوبا، اليوم الاثنين، جالبة معها أمطارا غزيرة ورياحا مصاحبة بلغت سرعتها 60 ميلا في الساعة (95 كيلومترا في الساعة)، حسبما قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي.
وتعرضت الأقاليم الواقعة في شرق كوبا لهطول أمطار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة في أنحاء الجزيرة، خلال اليوم الاثنين، وتقترب من وسط جزر الباهاما غدا الثلاثاء.
وكان أوسكار قد وصل إلى إقليم غوانتانامو في كوبا، مساء أمس الأحد، محملا برياح تسير بسرعة 70 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة). 
تأتي العاصفة "أوسكار: لتنضاف إلأى انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه الجزيرة منذ أيام. وبدأ التيار الكهربائي يعود تريجيا إلى بعض المناطق، ولكن معظم السكان مازالوا يعانون من الظلام.

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المصدر: وكالات
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