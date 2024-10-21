الحزب الحاكم يتصدر نتائج انتخابات برلمان كردستان العراق

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان العراق، تفوقا للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يملك الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته، وفق ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 72%.

ويؤشر عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان.

ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.

وصوّت أكثر من مليونَي ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجّلين للاقتراع في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، وفق المفوضية، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

وقال عمر أحمد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي في العاصمة العراقية بغداد، إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72% (...) والنتائج تشكّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".