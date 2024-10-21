الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

مصر وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
21 أكتوبر 2024 22:32

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضوع في المنطقة مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد.
ورحب وزير الخارجية المصري بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في قطاع غزة، وفقا لما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف. 
وتطرق الوزيران إلى المستجدات المتعلقة بجهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في القطاع، مع التأكيد على الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولا إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
وأشاد عبد العاطي كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
كما أكد وزير الخارجية المصري، حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للتصعيد المستمر، مشيرا إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني.
بشأن العلاقت بين القاهرة والدوحة، أشاد عبد العاطي بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في مناطق مختلفة في مصر.
وبحث الوزير مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث شدد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في القارة الأفريقية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
المصدر: د ب أ
مصر
لبنان
قطر
التصعيد
قطاع غزة
منطقة الشرق الأوسط
غزة
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©