مصر وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضوع في المنطقة مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد.

ورحب وزير الخارجية المصري بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في قطاع غزة، وفقا لما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف.

وتطرق الوزيران إلى المستجدات المتعلقة بجهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في القطاع، مع التأكيد على الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولا إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشاد عبد العاطي كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

كما أكد وزير الخارجية المصري، حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للتصعيد المستمر، مشيرا إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني.

بشأن العلاقت بين القاهرة والدوحة، أشاد عبد العاطي بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في مناطق مختلفة في مصر.

وبحث الوزير مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث شدد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في القارة الأفريقية.



