الجامعة العربية: وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس.. أولوية في لبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين في بيروت، على أن الأولوية في لبنان تتمثل في وقف إطلاق النار فورا وانتخاب رئيس للبلاد.

والتقى أبو الغيط، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال أبو الغيط "أكدت أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فورا وانتخاب رئيس للبلاد".

وأضاف "القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت ممكن ولا نسمح بالقسوة التي عوملت بها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

وأعلن أن "الجامعة العربية تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة"، مبديا أمله في أن "لا ننتظر كثيرا في تحقيق الانفراجة المطلوبة لأن الموقف خطير والعنف وإهدار الحياة مثلما نشهد على الأرض يحزن الإنسان".

وقال إن من المحزن عدم وجود رد من مجلس الأمن الدولي على استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل.

وتابع أبو الغيط "كما نرفض أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد وصل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.