الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية: وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس.. أولوية في لبنان

أبو الغيط يلتقي نجيب ميقاتي
21 أكتوبر 2024 23:19

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين في بيروت، على أن الأولوية في لبنان تتمثل في وقف إطلاق النار فورا وانتخاب رئيس للبلاد.
والتقى أبو الغيط، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقال أبو الغيط "أكدت أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فورا وانتخاب رئيس للبلاد".
وأضاف "القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت ممكن ولا نسمح بالقسوة التي عوملت بها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)".
وأعلن أن "الجامعة العربية تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة"، مبديا أمله في أن "لا ننتظر كثيرا في تحقيق الانفراجة المطلوبة لأن الموقف خطير والعنف وإهدار الحياة مثلما نشهد على الأرض يحزن الإنسان".
وقال إن من المحزن عدم وجود رد من مجلس الأمن الدولي على استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل.
وتابع أبو الغيط "كما نرفض أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد وصل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

أخبار ذات صلة
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
المصدر: د ب أ
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
لبنان
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©