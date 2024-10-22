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هاريس وترامب يسرعان وتيرة حملتهما الانتخابية قبل أسبوعين من الانتخابات

هاريس وترامب يسرعان وتيرة حملتهما الانتخابية قبل أسبوعين من الانتخابات
22 أكتوبر 2024 07:51

سرع المرشحان الرئاسيان، الديمقراطية كاملا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتيرة حملتهما الانتخابية سعياً لكسب أصوات الناخبين المترددين، وذلك قبل أسبوعين من موعد الاقتراع الرئاسي في الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع للرأي، نشر الاثنين، تقارب المنافسة بين كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الولايات‭‭‭ ‬‬‬المتأرجحة السبع قبل أسبوعين من الانتخابات.

فهاريس متقدمة بنسبة 51 بالمئة مقابل 47 بالمئة لترامب في ولاية جورجيا، بينما يتقدم الرئيس السابق بنسبة 49 بالمئة مقابل 46 بالمئة لهاريس في ولاية أريزونا.


 

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استطلاع: تقارب بين هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
دونالد ترامب
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