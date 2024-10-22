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العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما

العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
22 أكتوبر 2024 23:09

 اتجهت العاصفة الاستوائية أوسكار إلى جزر البهاما، اليوم الثلاثاء، بعدما ضربت كوبا كإعصار من الفئة الأولى، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة على الجزيرة التي تعاني من انقطاع واسع النطاق للكهرباء. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المركز الوطني للأعاصير في ميامي قوله، إن العاصفة أوسكار كانت على بعد 45 ميلاً (75 كيلومتراً) جنوب شرق لونج آيلاند في جزر البهاما صباح اليوم الثلاثاء.
  وبلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 40 ميلاً في الساعة (65 كم/الساعة)، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 12 ميلاً في الساعة (19 كم/ الساعة).
 وقال المركز «إن أوسكار في أحسن الأحوال هو عاصفة استوائية بالكاد في هذا الوقت».
  وكان من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول ما يصل إلى 5 بوصات (13 سم) من الأمطار في جنوب شرق جزر البهاما، وما يصل إلى 8 بوصات (20 سم) في المناطق المعزولة. 
 وقد صدر تحذير من عاصفة استوائية، وهو لا يزال ساريا في وسط وجنوب شرق جزر البهاما. 
  وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قد أعلن، أمس الاثنين، وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص بعدما ضرب الإعصار أوسكار شرق كوبا، التي تعاني انقطاع الكهرباء لليلة الرابعة على التوالي.

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المصدر: د ب أ
عاصفة استوائية
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