أميركا تكشف عن حصيلة وفيات إعصار هيلين

أفادت بيانات مسؤولين أميركيين بولاية نورث كارولينا الأميركية أن إحدى مقاطعات الولاية سجلت حصيلة وفيات تتجاوز الحصيلة الفعلية بأكثر من 30 حالة وفاة بعد الإعصار هيلين الذي ضرب الولاية.

وكان قد ضرب إعصار هيلين ولاية نورث كارولاينا، والذي ترك أثراً مدمراً على جنوب شرق الولايات المتحدة، وعرقل الخدمات وقطع الطرق في أجزاء كبيرة من الولاية، وفق ما نقلت «سي إن إن».

وكانت نورث كارولاينا إحدى أكثر ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة تأثراً بالإعصار الذي دمر قرى جبلية، وتسبب في عشرات الوفيات، وهطول أمطار غزيرة.