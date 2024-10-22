75 قتيلاً وجريحاً في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى في بيروت

بيروت (وكالات)

قتل 18 شخصاً بينهم طفل وأصيب 57 بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي جنوب بيروت، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة أمس.

ويقع المستشفى، وهو أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، في منطقة الجناح، عند أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تشن إسرائيل غارات مكثفة ضد «حزب الله» منذ قرابة شهر.

وأوردت وزارة الصحة، في بيان، أن الغارة «في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى مقتل 18 شخصاً بينهم طفل، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم 17 استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالة سبعة منهم حرجة».

وألحقت الغارة أضراراً بالمستشفى، وأدت إلى انهيار أربعة أبنية مأهولة بالقرب منه، وفق شاهد عيان أشار إلى أن عمليات البحث متواصلة للعثور على ضحايا بين الأنقاض، بينما كان يُسمع رنين هاتف خلوي من تحت الركام.

إلى ذلك، فتح مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت أبوابه أمام الصحافيين أمس في أعقاب اتهامات إسرائيلية بوجود مخابئ تحت الأرض لحزب الله فيها أموال وذهب.

وبعيد هذه التصريحات، قال مالك مستشفى الساحل: «إن الادعاءات الإسرائيلية كاذبة وفيها افتراء، المستشفى خاص وعمره 48 عاماً، وعبارة عن مستشفى جامعي متعاقد مع كلية الطب بالجامعة اللبنانية لا علاقة له بالسياسة، وليس فيه أنفاق.

في غضون ذلك، استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة أمس الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعيد إنذارات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبنيين في المنطقة.

وجاءت إحدى الغارات بعد دقائق من الانتهاء من مؤتمر صحفي حضرته عشرات الوسائل الإعلامية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام لاحقاً عن ثلاث غارات إسرائيلية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. واستهدفت إحدى الغارات مبنى سكنياً من 11 طابقاً في منطقة الشياح - الغبيري فسقط في لحظات وتسبّب بتصاعد سحابة كثيفة من الغبار.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف صاروخ للطوابق السفلى من المبنى، ما أدى إلى انهيار طوابقه تباعاً.

وقتل 1552 شخصاً على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام وزارة الصحة اللبنانية.

وأحصت وزارة الصحة 63 قتيلاً في غارات إسرائيلية على لبنان ليوم أمس الأول، من بينهم 18 شخصاً قتلوا في الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري.

في الأثناء، تنظم فرنسا غداً بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد في ظل الحرب التي تدور فيه بين إسرائيل وحزب الله.

ويغيب عن الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدماً نحو وقف إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية. وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، كما ستكون مسألة تعزيز الجيش اللبناني من المواضيع المطروحة خلال المؤتمر.